Sügiskirevad elamused Eesti Kaevandusmuuseumist!

Hoolimata sellest, et tänavune Eestimaa suvi polnud just kõige sõbralikum, olid suvekuud Eesti Kaevandusmuuseumis kuumad! Huvilisi käis palju ning suurüritused, nagu muusikafestival „Mägede hääl“, kaevurite päev, muuseumiöö, kulla- ja kivipäevad ning paar perepäeva leidsid igati positiivse vastukaja.

3D-prillidega sügisesse metsa või rabasaarele?

Sügise saabudes ei pane muuseum oma uksi kinni, vaid jätkab endiselt huvitavate muuseumituuride ja elamisürituste pakkumist. Endiselt on muuseumiuksed huvilistele avatud kolmapäevast pühapäevani ning ettetellimisel suurematele rühmadele ka esmaspäeviti ja teisipäeviti.

Koostöös Alutaguse matkaklubiga viiakse huvilisi avastusretkedele ümbruskonna marjametsadesse ning rabadesse.

Koostöös Teaduskeskusega AHHAA valmistatakse 28. septembri teadlaste ööl 3D-prille ning tehakse muidki põnevaid katsetusi.

Eesti Kaevandusmuuseum asub väikeses Kohtla-Nõmme alevis ja muuseumi allmaa-ekskursioonid kulgevad endistes kaevanduskäikudes kaheksa meetri sügavusel maa all. Selline muuseumiatraktsiooni on Baltimaades ainulaadne.

Ent kaevandusmuuseum ei paku elamusi mitte üksnes maa all, vaid ka maa peal, Kirde-Eesti „mägedes“ ja isegi vees ning kuna karjääriseiklustel saab kihutamistunde niikuinii kätte, ei pea kaevandusmuuseumisse ilmtingimata tulema autoga. Siia saab ka raudteed mööda! Rong Tallinnast väljub kolm korda päevas.

Motovõistlused ja karjäärisafari

16. ja 17. septembril leiab muuseumi territooriumil aset enduuro motovõistluste Eesti meistrivõistluste üks etappe. Siis tuleb Kohtla-Nõmmele oma tsiklite võimeid ja sõitjate osavust näitama üle saja enduuro-sõitja Eestist, Baltimaadest ja Soomest. Võistluste emotsionaalseks finaaliks kujuneb ilmselt 17. septembri keskpäeval toimuv mootorrataste mäkketõusuvõistlus.

See on uhke vaatepilt, kui julged motomehed kihutavad peaaegu püstloodis 40-meetrise aheraine-mäe tippu ning ümberringi vihisevad tuul ning pae- ja põlevkivitükid. Motomehed võtavad omavahel mõõtu, aga pealtvaatajad saavad närvikõdi ning hulgaliselt elamusi – seda kõike tasuta!

„Kaevandusmuuseumi ala ning keskkond on enduuro-meeste paradiis ja meil on hea meel, et seal lastakse korraldada selliseid võistlusi,“ ütleb peakorraldaja, MTÜ Ekstreem Enduuro juht Riho Kollist.

Jätkuvalt viib Adrenaator Grupp muuseumikülastajad karjäärisafari õppe- ja adrenaliinisõitudele. Samuti on endistel Aidu kaevanduskanalitel kanuuga huvisõite tehes võimalik jälgida sügisese looduse ilu nii vee peal, vee all kui ka ümbritsevates mägedes.

Elu sügavaim elamus Eesti Kaevandusmuuseumist!