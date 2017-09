ETV näitab laupäeva õhtul uut tõsielulist saadet, milles viis erinevate hädadega eestimaalast pannakse rangele režiimile toituma ja mediteerima. Põnev eksperiment näitab, kas ilma iluoperatsioonideta on võimalik teha totaalset muutust.



"Tahtsime teha teistmoodi muutumissaadet," räägib saate "Väekas smuuti" idee autor Pamela Maran. "Oleme näinud lõigatud kehasid ja karmi trennitegemist, mis ka aastaga ei anna soovitud tulemusi. Mõtlesime, et mis siis saab, kui alustame muutust seest – mõtlemisest, suhtumisest, teadlikkusest."



Katsejänesed veetsid nädala spaas, kus nad said toituda ainult smuutidest ja läbisid treeninguprogrammi ühes jooga, jalutamiste ja ujumisega. Neid nõustasid iga päev hinge- ja trennieksperdid. Osalejaid kaaluti-mõõdeti, kuid võeti ka põhjalikud analüüsid, et jälgida näitajaid ka organismi sügavamates kihtides.



"Tulemused olid meie jaoks tõesti üllatavad," räägib saate produtsent Hannela Lippus. "Ka vereproove kommenteerinud arst märkis, et tema pole meditsiinikirjanduses näinud seda, kuidas üht verenäitajat saab lühikese aja jooksul sedavõrd positiivsesse suunda kallutada. Kogu projekt tekitas ka tegijates motivatsiooni vaadata üle oma toidulaud," lisab Lippus.



Kuidas peavad kanged osalejad vastu joogale ja meditatsioonile, kuidas möödub nende nädal ainult vedelaid vilju luristades ja kes teeb läbi kõige suurema transformatsiooni, selgub kahel järgneval laupäeval kell 20.00 ETVs.