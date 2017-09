Superstaar Jay-Z ema Gloria Carter julges alles hiljaaegu pojale tunnistada, et tegelikult tunneb ta tõmmet naiste, mitte meeste poole.

„Sellest asjast lihtsalt ei räägitud,“ ütles Beyoncé Knowlesi ämm ajakirjale People. „Ma pole end eales häbenenud. Ma olen salatsemisest tüdinud,“ lisas räpimoguli ema ning kuulutas: „Nüüd on mul aeg vaba olla.“

Ema sõnul tulid Jayle meeleliigutusest lausa pisarad silma.

„Ta ütles: „Su elu pidi küll väga hirmus olema, emps,““. Kuid Gloria sõnul polnud tema elu hirmus, vaid lihtsalt teistsugune. Seetõttu pole ta päris nõus Jay uuel albumil kõlava lauluga „Smile“, kus poeg räpib: „Emmel oli neli last, aga ta on lesbi. Ta pidi nii kaua teesklema, et on nüüd tõeline lavakunstnik. Pidi kappi varjuma, ravimeid võtma - ühiskonna häbi ja valu oli talumatu.“