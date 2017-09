Restoran Trühvel peakokk Silver käis välja idee, et kõige lihtsam oleks staarile valmistada üks mehine kilu ja munaga võileib. Võime juba etteruttavalt öelda, et hommikusöögi lauas selgus, et Kaire pole võtnud ega ka võta eales kilu suu sissegi. Miks? Aga sellepärast, et kilude odöör polevat kõige meeldivam ja panevat pea valutama.

Muusikute hommikusöögid algavad tavaliselt pisut hiljem kui tavakodanikel, nii umbes kella 12 paiku. See on arusaadav, sest nemad töötavad öösiti ja lõpetavad tihti oma esinemised varastel hommikutundidel. Mõni on hommikul tõustes tusane, teisel võib-olla pea valutab. Ühesõnaga, staari tuju ei pruugi alati kõige parem olla ja hommikuroog võiks seepärast valmida kiirelt ja valutult.

Pošeeritud muna valmistamine on imelihtne: vesi keema, suts äädikat ja soola, muna plaks keevasse vette, kus seda hoida paar minutit. Peale seda tuleks muna korraks panna külma vette, et üleliigne äädikamekk kaoks.

Silver soovitab suure isuga tüdrukutel leiva pikkupidi lahti lõigata ning peale määrida tapenaadi. Tapenaad on itaaliapärane bruschetta-kate, mis koosneb mustadest oliividest, anšoovisest, oliiviõlist, sidrunimahlast ja küüslaugust. Määrde peale tuleb panna rooma salati lehti, mis on segatud omakorda jogurtikastmega, kuhu on lisatud pisut sidrunimahla, mädarõigast, soola ja pipart. Salatilehtede peale asetada kilud ja nende peale pošeeritud munad, mis võiks pisut katki lõigata. Kaunistuseks raputada peale pähkli-seemnekrõpse, ürdiõli ja parmesani laadset juustu. Glamuuri lisamiseks võiks rooga kaunistada ka lilleõitega nagu võõrasemad ja kressid.

Vaata mehise kiluvõileva valmistamist täpsemalt videost!

1999. aastal pälvis Vilgats ETV lauluvõistlusel „Kaks takti ette“ kolmanda koha,Tanel Padari ja Eda-Ines Etti järel. Samal aastal tegi Vilgats lavadebüüdi muusikalis „La Cage aux Folles“. Kaire Vilgats on olnud Eesti Nuku- ja Noorsooteatri muusikaline juht. Ta on nii solist kui ka sage taustalaulja.

Kaire rollide loetelu üüratu:

„Vampiiride tants“ (Magda; Tallinna Linnahall 2000)

„Väike õuduste pood“ (Crystal; Eesti Draamateater 2000)

„Zorbas“ (jutustaja; Eesti Draamateater 2000)

„Hüljatud"“ (Madam Thenardier; Tallinna Linnahall 2001)

„Miss Saigon“ (Gigi; Tallinna Linnahall 2002)

„Viiuldaja katusel“ (Golde; Vanemuine 2003)

„Hull sinu järele“ (Irene Roth; Tallinna Linnahall 2004)

„Mees La Manchast“ (majaperenaine; Tallinna Linnahall 2005)

„Fame!“ (Esther Sherman; Tallinna Linnahall 2006)

„Romeo ja Julia“ (Amps; Eesti Nuku- ja Noorsooteater 2006)

„Fantoom“ (Carlotta; Tallinna Linnahall 2007)

„Nii on meil moes“ (Reno; Tallinna Linnahall 2008)

„Buratino senitundmatud seiklused“ (Malviina; Eesti Nuku- ja Noorsooteater 2008)

„Libahunt“ (vanaema; Eesti Nuku- ja Noorsooteater 2011)

„Väikevend ja Karlsson katuselt“ (preili Sokk; Eesti Nuku- ja Noorsooteater 2011)

„Seljatas sada meest“ (Maria Loorberg; Endla 2012)

„Shrek“ (draakon; NUKU 2013)

„Koerhaldjas Mia“ (jõulumemm; Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide Kool 2014)

„Billy Elliot“ (Mrs Wilkinson; Noor Teater 2015)

„Karlsson katuselt“ (Majasokk; Estonia 2015)

„Mamma Mia!“ (Rosie Mulligan; Vanemuine 2016)

„Hüljatud“ (Madam Thenardier; Vanemuine 2017)

Kooriliikmena tehtud lavastused pikendavad nimekirja veelgi. Lisanduvad „Evita“, „Cabaret“, „Georg“, „Ei, ei, Nanette“, „Mort“ ja „Lumekuninganna“.

Samuti on Kaire esinenud paljude ansamblite ja orkestritega, nende seas Eesti Politseiorkestri ja Estraadiraadioga ning ansamblitega Waigla Bros, Kukerpillid jpt.

Kaire oli abielus muusikaprodutsent Johannes Lõhmusega, kellest lahutas aastal 2015, neil on kaks poega ja tütar. Vilgatsi ema on Eesti Rahvusringhäälingu tele- ja raadioajakirjanik Ester Vilgats.

Kaire pole varjanud, et on maadelnud kaaluga aastaid

Aastal 2006 rääkis Kaire Naistelehele, et on seitse korda liitunud kaalujälgijate rühmaga, kümme kilo alla võtnud ja seitse korda asja katki jätnud. „Hakkan suurest rahulolust end kommidega premeerima. Tasapisi läheb jälle nii, et muudkui luban: homme ma ei võta kommi. Aga mulle meeldib näksida!“ rääkis ta.

„Minult on kaalu kohta palju küsitud, aga see ei tüüta mind – ise tüütan ennast ära! Naljakas, et ma ei väsi rääkimast, kuidas homme hakkan jälle kaalu jälgima,“ seletas ta toona, pärast teise lapse sündi, kui lahti olnuks vaja saada 20 üleliigsest kilost. Kaire tunnistas, et vajab treenimiseks motivatsiooni ja et treeningud võiksid kas või olla osa tema lavatööst. „Oleks mu lepingusse pandud punkt, et ma ei saa tasu, kui ei võta teatud hulka kilosid alla, oleks see veel rohkem innustanud. Mujal maailmas ilmselt tehakse nii. Mulle on vaja motivatsiooni!“

Õhtulehele on Kaire öelnud, et proovis kunagi salendavaid kapsleid, kuid nende võtmine piirdus esimese lehega. Ta on üritanud ka hommikuti jooksmas käia, ent ajapuudusel jäi seegi sinnapaika, samamoodi on unarusse jäänud arvutud trenniskäimise plaanid.

Mõni aasta tagasi palkas ta etenduse „Nii on meil moes“ tarbeks endale lausa eratreeneri. „Pidin kaalus alla võtma ja saavutama hea võhma. Tegin nii jõudu kui aeroobset, lisaks jälgisin vastavat dieeti. Mulle meeldis! Katkestajaks oli seekord tita Karin, kuigi kergemat trenni oleksin ju võinud edasi teha,“ heitis Kaire endale ette ajakirjas Kodutohter.