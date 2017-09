Iga naine väärib meest, kes tekitaks temas tunde, et just see naine on tema jaoks kõige ilusam, kaunim ja hinnalisem. Ometigi jääb sageli sellest suhtes puudu. Vihjeks meestele: naised tahavad teada ja tunda, et te neid endiselt atratiivseks peate!

Mehed kohanevad suhtes ja muutuvad nagu rutiinseteks robotiteks, kes teevad vajalikud asjad ära, aga tundeid ja emotsioone justkui neil poleks, kirjutab Your Tango.

Samas vajavad nende naised just seda tunnet. Tunnet, et nad on endiselt atraktiivsed ja neid tahetakse. Mehed muutuvad ajaga aga kaugeks.