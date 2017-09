Mihkel Raud uuris, miks küll pani Sõõrumaa valimisliidu loomiseks seljad kokku Edgar Savisaarega, ehk kohtu all olev potentsiaalne kriminaalkurjategija, inimene, kes on kohtuotsusega eemaldatud Tallinna linna juhtimisest.

Täna olid "Kolmeraudses" külalisteks uus poliitik Urmas Sõõrumaa, kes hiljuti Savisaarega valimisliidu ühendas ning Viktoria Ladõnskaja IRList. Saates räägiti tulevastest valimistest, Sõõrumaa paljastas, palju ta valimiste alla raha paneb. Muuhulgas ennustab esoteerik enda ja Savisaare liidule võitu, Ladõnskaja ütles, et IRL välistab selle liiduga koostöö.

“Kui ma pimedas esimest korda nägin, sellist siledat läikivat pead ja natukene habetunud, siis mulle tundus, et see on potentsiaalne ahistaja. Potentsiaalne on nii kaua, kuni ei ole süüdi mõistetud. Eesti vabariigis kohtu all olemine ei tähenda, et keegi on veel süüdi mõistetud. Üsna mitmeid tipp-poliitikuid on süüdistuse küüsis olnud,” kaitses mees Savisaart.

Raud uuris ka seda, kas Sõõrumaa heitis Savisaarega ühte seetõttu, et tal on hirm kaotada lepingud, mis praeguse linnavalitsusega on sõlmitud.

“Kas te saate öelda televaatajale, et ei, mul ei ole Tallinna linnaga mingisuguseid isiklikke ärihuvisid, mida ma pean läbi linnavõimu teostada?” küsis ta.

“Mul ei ole nendega mitte midagi pistmist, need on täiesti seaduslikud lepingud. Ma ammu ootan seda raha, mida mulle makstakse, mul on neid mlijoneid lausa vaja,” vastas Sõõrumaa.

“Ja kui te sellele pumbale ise lähemale saate nende miljonite juurde, on neid kuidagi lihtsam ära võtta?” uuris Raud.

“Jah, tundub nii,” tunnistas Sõõrumaa ausalt.

Sõõrumaa sõnul paneb ta valimiste alla oma raha kolm korda vähem kui suured parteid.

“Suured parteid panevad miljoni, ma saan mõnesaja tuhandega hakkama,” ütles ta.

Sõõrumaa ütles ka seda, et olenemata sellest, et ta nüüd poliitik on, ei kavatse ta olümpiakomitee juhi koha pealt tagasi astuda.

“Ei astu, sest ma olen kommunaalpoliitik. Ei tegele ühegi korruptiivse seosega,” sõnas ta.

Muuhulgas ennustas Sõõrumaa, kui suur teadja ja esoteerik, et tema ja Savisaare valimisliit võidavad valimised. Muuhulgas pidavat ta ka teadma, kui palju kohti nad volikogus saavad.

Enda valimissaaki peab ta pigem kesiseks ning Savisaar pidavat tegema parema tulemuse.

IRLile ennustas Sõõrumaa, et nad ületavad nibin-nabin valimiskünnise.

Sellest ärritus omakorda Ladõnskaja, kelle sõnul ei võida Savisaare valimisliit kindlasti valimisi.

Ladõnskaja ennustas IRLile korralikku tulemust, küll ei välistanud ta koostööd Keskerakonnaga, keda terve saate korruptiivsuses süüdistas.