Harjumaal Harku vallas kaebab koolilapse ema tigeda bussijuhi üle, kes ta last bussist küll maha ei tõstnud, kuid "kostitas" väikest reisijat rämedasõnalise sõimuga.

Neljapäeva päeval aset leidnud juhtumist kirjutab ema sotsiaalmeedias. Kirjutisest selgub, et tema 12aastane laps sisenes kell 13.56 Tabasalust Muraste poole väljunud bussi nr 129 ning ütles bussijuhile viisakalt, et ta ei ole kindel, kas ema ikka jõudis ta kiipkaardile raha laadida. Selle peale vastanud bussijuht sõnadega: "Mine p....e, raisk, selle jutuga!"

Ema kirjutas, et bussijuht ei andnud lapsele võimalustki öelda, et ta võib oma sõidu eest tasuda ka sularahas. Mingil põhjusel sappi täis bussijuht last bussist välja siiski ei visanud. Ema aga jagas juhtumit sotsiaalmeedias, sest ta ei lepi sellise ebanormaalse olukorraga. Tegemist oli Atko Liinide bussiga.

"Ma olen ennegi valda pöördunud murega seoses ülbitsevate bussijuhtide osas, aga tulemus ju ikka sama," kirjutas Facebookis ema, kes lubas vallaametnikke asjast taas teavitada.

Üks teine ema kirjutas, et tema lapsel olid ununenud õpilaspilet ja telefon koju, mille peale bussijuht teda bussi peale ei lubanud. Tegelikult ei tohi lapsi bussipeatusse maha jätta ka siis, kui neil raha ei ole.