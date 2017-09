Kodutu mehe tapmise eest 11 aastaks vangi mõistetud Mihhail Šapovalov (pildil) taotleb Tallinna ringkonnakohtus enda õigeksmõistmist.

Narvast pärit ja varem kohtulikult karistamata Mihhaili süüdistatakse kodutu Andrei (44) surnukspussitamises mullu 25. juuni öösel Tallinna kesklinnas Tartu maanteel. Lastekodu tänavas oma vanema venna juures elanud Mihhail läks 25. juuni hilisõhtul pärast alkoholi tarvitamist välja end tuulutama, sest tahtis end maha rahustada pärast vennaga peetud tüli. Millegipärast võttis ta kodust kaasa kaks kööginuga, hilisemate väidete kohaselt enesekaitseks. Pärast keskööd leiavad juhuslikud möödakäijad Tartu maantee Maxima poe läheduses pingilt Andrei elutu keha, kelle tapmises Mihhaili süüdistatakse. Augustis tunnistas Harju maakohus Mihhaili süüdi ja mõistis talle 11aastase vangistuse.

Tänaseks on Mihhaili kaitsja, vandeadvokaat Raul Ainla esitanud Tallinna ringkonnakohtule apellatsiooniteate ning kindlasti esitatakse ka apellatsioon. “Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et kodanik üldse tapmiskohas viibis ja tapetuga kokku puutus,“ ütles Ainla. „Tegemist võiks äärmisel juhul olla kaudsete tõenditega ja on palju vasturääkivusi.“