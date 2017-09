Raske puudega poisi kooliaasta algas ebameeldiva vahejuhtumiga: liinibussijuht uuris temalt kõigi sõitjate kuuldes, milline puue tal on, et ta soovib tasuta sõita. Teismelisel poisil oli äärmiselt piinlik. Poisi ema sõnul oli see mõnitamine: bussijuht ei tohiks pärida sõitja delikaatsete isikuandmete kohta. Hiiumaal elav puudega poiss sõidab liinibussiga kooli oma kodukohast Kärdlas. Alles möödunud talvel sai pere juhuslikult teada, et puudega isiku kaardi esitamisel on poisil õigus ühissõidukeis kuni 16. eluaastani sootuks tasuta sõita. Praegu on ta vaid 14aastane. „Alguses oli ikka väga raske. Ma rääkisin talle iga päev, et ole tubli poiss: ütle rahulikult bussijuhile, et palun loe seadust, mina ei pea maksma,“ selgitab poisi ema. Kuni kevadeni sai poiss bussisõiduga kenasti hakkama. „Mina sain aru, et nüüd on kõik täiesti okei, ollakse teadlikud,“ ütleb ema. Ent uue kooliaasta algus tõestas midagi muud.

Esmaspäeval tuli poisil taas iseseisvalt bussiga kooli minna. Hiljem koju tulles kadus teismeline kohe oma tuppa, ei tahtnud söömagi tulla. Ema süda teadis: midagi on juhtunud. „Mu abikaasa sai poisiga jutule: bussi peal oli olnud nii, et laps esitas oma kaardi ja bussijuht oli öelnud, et tema ei saa tasuta sõita,“ kirjeldab ema. „Poiss oli vastanud, et saab küll. Seepeale oli bussijuht küsinud: „Mis puue sul on? Kas sul on sügav puue?“ Poisil oli piinlik, sest kõik kuulasid pealt. Ta oli vastanud bussijuhile, et tal on raske puue, kuid bussijuht vaidles edasi, et tasuta sõitmiseks peab olema sügav puue.“ Kuidagimoodi sai see sõit siiski sõidetud.

„Bussist välja teda ei visatud, koju ta sai, aga terve see õhtu oli …" jätab ema jutulõnga katki. Poiss olevat veidralt käitunud veel järgmiselgi päeval. Ema sõnul mõnitas bussijuht sellise küsitlemisega tema last, sest bussijuht peaks tundma ühistranspordiseadust, mitte pärima poisi delikaatseid isikuandmeid. „Kaebama ma ei hakka – ma ei ole huvitatud, et bussijuht kaotaks töö,“ lisab poisi ema. „Ma olen huvitatud, et selliseid asju mistahes eesti piirkonnas enam ei juhtuks.“