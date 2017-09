Pikad ravijärjekorrad sunnivad haiglat välja mõtlema nippe, mis aitaksid ohjeldada eriarsti tasuta vastuvõtule pürgijate tulva: kord nädalas naeratab õnn vaid esimesele kümnele helistajale.

“Kahjuks olete hiljaks jäänud! Silmaarstile registreerimiseks helistage uuesti esmaspäeval kell 7.15,” vastab osavõtlik naishääl teisipäeva hommikul Ida-Tallinna keskhaigla (ITKH) registratuuri telefoninumbrilt 666 1900. Pole parata, kord on kord. Kuigi haigla kodulehel on kirjas, et eriarsti vastuvõtule saab end telefoni teel registreerida esmaspäevast reedeni kella 7.15–18.00ni.