Teadupärast on HeyDay mahlad 100% värsked ja valminud külmpressi meetodil. Mahlad saavad säilivuse kõrgsurve all, see garanteerib maksimaalse koguse vitamiine, mineraalaineid ja gurmeeliku maitsebuketi.

Kõik HeyDay mahlad on valmistatud värksest ökotoorainest. Värsked puu- ja köögiviljad, marjad ja ürdid on hoolikalt valitud ja mahlaks pressitud, et pakkuda täiuslikumat naudingut. Retseptid on ettevõtte enda välja töötatud ja mahlgi pressitakse algusest lõpuni ise, eelnevalt valmistatud kontsentraate või püreesid ei kasutata ühegi maitse saavutamisel. Toorainete külmtöötlemisel on võrreldes tavapäraste pressimismeetoditega viidud tooraine kokkupuude hapnikuga miinimumini, mis aitab vältida kasulike ainete ja maitse-erksuse vähenemist. Valmis pressitud mahlasegu villitakse seejärel käepärasesse PET-plastikust pudelisse. PET-plastik on toiduainetööstuses jookide pakendamisel väga levinud, survemeetodi (HPP) puhul on plastic ainuvõimalik, sest surve saab toimida vaid elastsele pakendile. Selle rakendamise hetkeks on viiv tagasi pressitud mahlaga täidetud pudel lõplikult suletud.

Viisime läbi katse ja maitsesime HeyDay mahlu. Sealjuures võrdlesime ka HeyDay uut maitset IntoThe Wild praeguse neliku maitsetega ja proovisime anda oma hinnangut.

Mustikapunane Into the Wild – õun, metsmustikas, apelsin, kurk, spinat, piparmünt.

- Olen uudsete maitsete puhul üsna tundlik, aga Into the Wild on täitsa mõnus! Piparmünt ei sega, annab paraja nüansi.

- Kas see on sama mahl, mida kevadel üks eripartii liikvel oli? Tõeliselt mahe ja tervislik. Suhkrusisaldust on justkui vähem kui toona, kuid maitse ei ole teps mitte kannatanud!.

- Maitse on super! See on nende uusim maitse ja nad on endiselt väga heal tasemel. Suurepärane kooslus!

Oranž Bonfire – apelsin, õun, porgand, astelpaju, kurkum

- Tõeline vitamiinipomm ja tasakaalustatud maitsebukett. Astelpaju ja kurkum ei domineeri, vaid täiendavad teisi koostisosi parimal moel. Pudelid on mõnusad, kompaktsed, hea näiteks tööle, kinno jm kaasa haarata.

- Tõmbab loiu organismi hästi käima. See mahl võiks olla hea kaaslane iluunest ärgates.

- Ostaks iga kell veel. Minu arust sellest valikust kõige tervislikum ja kindel number 1!

- Kurkumimaitset oleks võinud veidi rohkemgi tunda, muidu väga meeldiv elamus.

Tumepunane Deep Forest – õun, ananass, apelsin, pohl, peet

- Kuna koostises oli kirjas peet, olin algul pisut skeptiline. Jah? Peedimaitse tuleb küll esimesena, aga kuna selle osakaal retseptis on kõige väiksem (7%), ei sega ta põrmugi ja laseb maitsemeelel ruttu ka teisi vilju kogeda. HeyDay tootearendus on teinud head tööd, maitsed sobivad ideaalselt kokku.

-See maitse osutus kõigi teistega võrreldes minu lemmikuks. Kõige huvitavam .

- Väga ilusat värvi jook, värskendav suutäis, piisavalt magus – ananass on väga hästi ära kasutatud.

Kollane Sunbeam – apelsin, ananass, õun, sidrun, piparmünt

- Maitsev, mõnus, karastav jook. Meeldib väga sidruni maitse. Tõeliselt värske ja kosutav.

- Siin on kõige rohkem troopilisi vilju, mis annavad väga hea maitse ja ilusa päikeselise kollase värvi. Üllatuse pakub aga piparmünt, mis lisab mahlale erilise värskuse.

- Viisin mahla koju ja see oli minu kaksikute lemmik! Viisin küll kummalegi oma pudeli, aga ikkagi läks kakluseks, et kes saab endale kaks jooki. Maitse oli super!

Roheline Evergreen – õun, kurk, spinat, sidrun, petersell, ingver

- Põneva välimusega. Seda tuleb enne joomist loksutada, sest kuna erinevad koostisosad on erineva kaaluga, settivat mahl umbes nelja tunniga kihiliseks. Meeldib väga!

- Veganliku välimuse taga on väga maitsev jook, mis sisaldab ülivähe kaloreid, seega väga sobiv dieedipidajale.

- Sisaldab ohtralt tervislikke koostisosi: peterselli, sidrunit, ingverit, spinatit... nimeta ainult! Minu selle sügise lemmik!

HeyDay mahladesse on ühendatud tervislikkus, värskus ja loodussäästlikkus, kuid suurimaks plussiks pidasid kõik suurepäraseid maitseid. Viis erinevat värvi, viis erinevat maitset, kuid kõik väärt proovimist ja nautimist. Neid võib juua kodus, tööl, aga miks mitte ka pidulikumal vastuvõtul, kui hiljem vaja veel neljal rattal liikuda. Tervislikkus ja trendikus – hea kombinatsioon.