Lauljanna Kaire Vilgats (41) on kohtinguäpi Tinder kaudu leidnud palju uusi tuttavaid ja ka paar sellist inimest, kellega ta tihedamini suhtleb. „Seal saab väga kergelt aru, mis inimene on ja kas sul on temaga üldse midagi rääkida. Mõnega ei saa üldse jutule, ta ütleb kohe ära, mida tema tahab, ja paneb päris räigelt. Siis meil pole millestki rääkida. Mulle ikka meeldib vestelda ka,“ kinnitas Kaire ühisel hommikusöögil bravuuritar Anu Saagimiga.

Mehest läksid sa lahku. Miks?

Me lihtsalt kasvasime lahku. Olime liiga sarnased inimesed ja ei kannatanud teineteise juures neid asju, mis meid enda juures häirivad.