„Olen väga põnevil ning ei suuda esimest saadet ära oodata. Väga huvitav, kuidas seal kõik olema saab, sest enne lavale astumist ja numbri sooritamist on veel joru asju, mida peab tegema, et sinna üldse jõuda lõpuks,“ kirjeldab Elina oma esimesi emotsioone.

Milliseid artiste soovib Elina parodeerida? „Kedagi, keda pole väga kerge järgi teha. Just, et saaks end proovile panna ja kui ei tulegi välja, siis mis seal ikka, naer on ju tervisele kasulik!“ on Elina põnevil.

Elinale lisaks astuvad näosaate lavale kolm nais- ja neli meesnäitlejat, -lauljat. „Oleme kõik koos olnud praegu veel ainult promopildistamisel. Proovides ikka vahel juhtun kokku teistega, aga pildistamisel sai selgeks küll, et meil on ikka väga vahva punt kokku sattunud. Eriti tore on see, et saan jälle sõpru juurde. Ehk peale esimest saadet oskan juba ennustada võitjat, aga hetkel küll mitte. Ja samas… kas see mängib üldse põhirolli?“ sõnab Elina.

Kas aga Elina jõuab ka näosaate kõrvalt muusikaga tegeleda? „On oodata uut lugu ja kindlasti tahan jõuda ikka esinema igale poole, kuhu kutsutakse. Ja natukene peab saladuseks ka midagi jääma,“ on Elina ootusärev.

„Su nägu kõlab tuttavalt“ alustab juba 1. oktoobril TV3s!