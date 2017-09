“Mulle meeldib reisida igal pool. Reisimine on alati tore. Lennukiga, kui on väga kauged maad. Aga mulle väga meeldib autoga. Istud hommikul autosse ja väljud, kus parajasti väljud. Ma olen neid reise teinud koos abikaasaga varem ka, perega sõitsime varem, nüüd sõidame kahekesi. Ma olen käinud Lõuna-Euroopasse suuna ja kõik see mis vahepeal toimub," jutustas Oja.

"Ükskord sõitsime Andorrasse ja see oli laupäevane päev, Prantsusmaa poolt tulime. Vaatasime, et mingi jama, et liiklus on imelik. Tuli välja, et Tour de France toimub. See suund, kust meie tulime, oli tee kinni, küll ma proovisin x kohtades sõita ja ringiga, aga ikka jõudsin lõpuks põhitee peale. Sellega seoses sattusin ma lõpuks tuterdades ikka metsa, orgudesse ja mäenõlvade vahele," rääkis mees.

"Sellised väiksed detailid ei pruugi kellelegi teisele midagi tähendada, aga iseendale see on nauding. Autoga on see võimalus, et neid pakutakse sulle tee peal rohkesti, see ongi nauding. Autoga liikumine, kõlab totralt, aga on kohati nagu selline meditatiivne tegevus, kui pikki vahemaid sõita. See eeldab seda, et sulle meeldib autoga sõita, mulle meeldib sõita," nentis ta.

Muuhulgas selgus saatest, et Anu Saagimile väga meeldib teatris või muul kultuuriüritusel käies komme süüa ning nende pabereid krõbistada.

Laural on aga komme jõulude ajal väga imelikku toitu kokku segada.

"Mul on alati olnud selline salakiiks toiduga seoses. Jõulude ajal meeldib mulle, et saab öösel külmkapi juurde minna ja panna taldrikule kartulit, kastet, kapsast, kooki, moosi ja šokolaadi. Segad need kokku ja see on eriti hea," selgitas ta. Ka Merlyn Uusküla tunnistas, et talle meeldib soolast ja magusat toitu kokku segada, näiteks sööb ta kõva juustu maasikajogurtiga ja soolast vorsti šokolaadiga.

Jüri Pootsmann tunnistas, et ta jälestab varbaid.

“Ma ei salli neid, mulle ei meeldi, kui inimesed postitavad pilte oma varvastest, mis on väga popp viimasel ajal, sest et varbad on lihtsalt koledad. Sa kõnnid nende peal, need on tõesti mustad ja, ära näita neid!" palus laulja.