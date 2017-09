Tühipaljale oletusele aga tugineda ei saa, mistõttu selgitab olukorda juuni algul Viru jalaväepataljonis ajateenistuse lõpetanud nooremseersant Arlis. Ta veetis seal 11 kuud ega usu, et traagilise sündmuse võis põhjustada kiusamine. „Kui mina sinna läksin, siis juba esimesel nädalal õppisime kokku hoidma ja üksteist aitama,“ kinnitab ta. Arlise sõnul on esimesed kuud eriti närvesöövad, ent see on väljaõppe jaoks vajalik. Ta ei täheldanud pataljonis viibitud aja jooksul, et elukutselised kaitseväelased oleksid ajateenijaid halvustanud või kiusanud.

Reservväelase sõnul on nii laskelaagrid, laskeväljad kui ka moonapunktid hästi kontrollitud. „Enne laskma minekut antakse kindel hulk laskemoona. Pärast laskmisi kontrollivad instruktorid korralikult üle relvad, salved, salvetaskud, püksitaskud jmt,“ selgitab Arlis. Mehe sõnul on siiski olemas mitu võimalust endale paar kuuli näpata. „Moona kättesaamise ajal on ajateenijal kohustus lugeda ja kontrollida moon üle ning sellest ka ülemale ette kanda. Sel ajal on võimalik 1–2 kuuli ära võtta ja ette kanda, et moon on kontrollitud, puudu on 1–2 kuuli. Siis antakse juurde,“ selgitab reservväelane võimalikku skeemi.

Arlise sõnul saab midagi säärast teha vaid siis, kui moonapunkti ümber on palju inimesi, sest üldiselt instruktorid jälgivad ajateenijaid. „Moona võtta pole raske, aga seda peita on maruraske, sest pärast laskmist on üks kontroll. Ja siis pärast laagrit on suur kontroll, kus tood koridori terve enda kapi sisu ja näitad selle üksikasjalikult ette. Iga tasku vaadatakse üle. Kui mehed on korrusel, siis mindi tuppa vaatama – kappi, madratsi alla, mehed käidi üle ka metallidetektoriga. Moona peita on pea võimatu,“ räägib Arlis.

Traagilise juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei ja Viru ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetlust. Sellest lähtuvalt ei soovi kaitsevägi seda teemat pikemalt kommenteerida.

Kaitseminister Jüri Luik avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Juhtunu on ülimalt kahetsusväärne. Ootame ära uurimise tulemused, mis loodetavasti annavad juhtunu kohta täpsemat infot,“ lausub ta.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kinnitab, et tegemist ei olnud õnnetuse, vaid enesetapuga. Tema sõnul pole ka mingit alust arvata, et mängus võis olla kellegi pahatahtlikkus.

Ajateenija laskis kuuli jalga

Neljapäeva pärastlõunal toimus Sirgala laskeharjutusel juba järgmine vahejuhtum Viru jalaväepataljoni ajateenijaga – noorsõdur laskis endale automaadist jalga. Kaitseväe peastaabi sõnul jättis ajateenija relva kaitseriivistamata. Kui talle anti korraldus relv kaitseriivistada, tulistas ohutusnõudeid rikkunud sõdur kogemata maa suunas. Automaadist väljunud kuul läbistas ajateenija saapa ja lendas varvaste vahelt läbi, tekitades kergeid vigastusi. Talle anti kohapeal esmaabi ja viidi seejärel Ida-Viru keskhaiglasse kontrolli.

Pataljoniülem Arno Kruusmanni sõnul selgitab juhtunu täpsed asjaolud välja sõjaväepolitsei, samuti suurendatakse pataljonis relvaõppe ja ohutustehnika mahtu.

Psühhiaater: enesetapukavatsus ei tule pähe üleöö

Psühhiaater Jüri Ennet ütleb, et enesetapukavatsus ei tule pähe üleöö, see on pikem protsess. Suitsiidi eelsoodumuseks on masendus, pikem depressioon ja eksistentsialistlikud mõtted. „Kui inimene oli juba kooliajal tagasihoidlik, siis ei pruugi ta uues kollektiivis hakkama saada,“ ütleb ta ja lisab, et see võib enesehinnangule halvasti mõjuda. Samuti pidev teistega ninapidi koos olemine ja vähene privaatsus. „Võimalik, et midagi jäi ka kaitseväe komisjoni arstidel märkamata,“ toonitab Ennet. Ta märgib, et palju tugevama psüühikaga on missioonidel käinud mehed, kellest üksikud on olnud suitsiidsed. Enamasti on „leevendatud“ probleeme alkoholiga.

Psühholoog: surmasaanuga koos teeninud poisid vajavad tuge

Noorte vaimse tervisega tegeleva Peaasi MTÜ tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa toonitab, et suitsiidide ja ennastkahjustava käitumise tagamaad on väga mitmekülgsed, mängus on psühholoogilised, geneetilised ja kultuurilised faktorid, sageli ka trauma või kaotusega seotud elusündmused.

Mida teha, et selliseid asju ei juhtuks?

Eelkõige soovitatakse ennetamiseks depressiooni õigeaegset ravi ja märkamist. Kui kellegi käitumine on muutunud, ta on endasse tõmbunud või suisa mainib surmamõtteid, peaks selle kindlasti jutuks võtma, küsima, ära kuulama ning julgustama abi otsima.

Kuidas aidata noort inimest, et ta saaks hakkama stressi, pingete ja hirmuga, mis võivad uues keskkonnas tekkida?

Elementaarne oleks, et enesejuhtimise oskused õpitakse selgeks juba enne ajateenija rolli astumist. Stressi ja ärevusega hakkamasaamine võiks kuuluda kõige tavalisemate eluks vajalike oskuste juurde, kuid paraku see nii ei ole. Kas või stressijuhtimise põhihariduse andmise peale tasuks mõelda kõigil, kes noortega kokku puutuvad, koolis, ajateenistuses ja kodus. Muutusi ja tundmatuid olukordi tuleb ju kõigil ette ning hea on olla nendeks vaimselt hästi ette valmistatud.

Mis saab nendest poistest, kes teenisid koos surmasaanuga – neil on ju nüüd samuti stress, šokk ja abitustunne. Kuidas neid aidata?