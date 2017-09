"Nüüd olen 78 kilo, ehk siis 18 kilo on tänaseks alla läinud. Läheb, kaob kuhugi. Söön vähem ja trenni teen küll. Otepää trenn sai läbi, siis oligi tühjus hinges, et kas nüüd ongi kõik," rääkis ta.

Tänases "Ringvaates" käis külas Raivo E. Tamm, kes hiljuti Ironmani pooltriatloni läbis. Ta rääkis, et järgmisel suvel kavatseb ta proovida pikka triatloni, muuhulgas on mees alates treenimise alustamisest kaotanud 18 kilo.

Pärast pooltriatloni läbimist läbis mees ka teekonna rattaga Tallinnast Tartusse. Kuna täispikal Ironmanil peab ta läbima ka maratoni, hakkas ta selleks juba nüüd treenima ning läbib ka üsna pea toimuva Tartu maratoni, mille pikkuseks on 42 kilomeetrit. Hiljuti on mees hakanud ka tegelema trepijooksmisega kõrghoonete tippu.

“Tal oli tõesti lihtne mind ära rääkida, sest ma tundsin väikest kurbust hinges, et kas tõesti on kõik läbi,” naeris mees.

“Ma olen tegelikult oma iseloomult päris alalhoidlik inimene. Ma ei tee seda kõike nii, et silme eest on ruuduline. Ma teen vaikselt omas rütmis tiksudes seda kõike, nii treeninguid kui võistlusi. Ka võistlustel ei läinud ma mingeid aegu taga ajama. Vaikselt tegin, ülesanne oli see läbi teha ja olla pärast ka võimeline rääkima, mitte lääbakil ja et kiirabi paneb voolikud külge," naeris Tamm.