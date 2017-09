Päästeamet sai endale 46 uut põhiautot ehk Krõõta, mis viivad Eesti päästeameti masinapargi maailma tasemele.

Ühtekuulusvusfondi toel on uut tehnikat jõudnud komandodesse praeguseks 27,8 miljoni euro eest, mis on läbi aegade suurim ühekordne investeering, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised". Täna said päästeautod ka vaimuliku pühitsuse.

Autod teevad juba tööd üle Eesti, väike osa neist on veel tulemas.

Päästeamet peadirektor Kuno Tammearu ütles, et põhiautosid on ostetud juba 20 aastat. Praegused põhiautod vastavad Eesti oludele, neil on hea päästevarustus ning mis hästi oluline, see auto on ka päästjatele turvaline, rääkis Tammearu. "Sel aastal on tulnud ka paakautod, konteinerautod, paakkonteinerid ja tulevad lisaks ka maastikusõidukid, nii et kokku üle 80 tehnikaühiku. Sellega me vahetame välja ligi pool oma põhiautode ja paakautode ressursist välja," rääkis päästeameti peadirektor.