„Ringvaade“ käis külas Hannah ja Ander Ildil. Paar ostis 2004. aastal ära Neeruti mõisa Lääne-Virumaal. Kunagi väga nukras seisus mõis on uute omanike käe all uue hingamise saanud, kuid ilmselgelt on teha veel väga palju.

Ega mõisa ostmise järel ei saanud paar kohe tapeete valima ja põrandaid lakkima asuda. „Kui mõisa ostsime, siis siin oli sees prügimägi,“ kirjeldab Ander Ild. Esimene töö oligi mõisahoone rämpsust puhastamine. Ka algasid tööd halvaendeliselt. Kohas, kus praegu kõrgub kena katuseaken, kukkus katus esimesel töönädalal lihtsalt sisse. Õnneks olid kõik töölised sel hetkel lõunal. Samuti viibisid renoveerimistööd selle tõttu, et paar elas mitu aastat välismaal. 2008. aastal kirjutas Virumaa Teataja, et mõis vaagub hinge.

Enne koristustöid (ETV „Ringvaade“/ kaader)

Ander näitab külalistele vanas köögiruumi põrandat. 1900. aastate alguses kasutati juba betooni. Pärast põranda valamist on keegi lasknud kööki aga koerakese, kelle käpajäljed on üle 100 aasta hiljem samuti põrandal näha.

Juugenstiilis mõisa fassaad ja aknad on renoveeritud, siseruumides üles võetud filmiklippidest on siiski ajahamba puremist ja vandaalide-sodijate tööd näha. 2015. aastal õnnetul kombel koos katkise kraanaga maha prantsatanud tornikuppel on siiski terve ja ilusti omal kohal.