Eesti välisminister Sven Mikseri hinnangul ei saa lubada olukorda, kus keegi rikub oma rahvusvahelisi kohustusi ja seab ohtu kõikide julgeoleku. „Euroopa Liidul tuleb hoida ühtset poliitikat Põhja-Korea osas ning vajadusel karmistada ka sanktsioone, et Põhja-Korea tuumarelvaarendust takistada. Meil on vaja lahendust, mis viib keelatud programmide lõpetamisele ja Korea poolsaare tuumavabaks muutmisele,“ ütles Mikser.

Välisministrite töökohtumisel olid kõne all viimased arengud Korea poolsaarel ja Põhja-Korea raketikatsetused. Põhja-Korea on vaatamata ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele ja Pyongyangile kehtestatud sanktsioonide järk-järgulisele karmistamisele jätkanud keelatud programmide arendamist, edastas välisministeerium.

Täna algas Tallinnas Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini juhtimisel Euroopa Liidu välisministrite kahepäevane mitteametlik kohtumine (Gymnich). Ühisarutelul kaitseministritega oli kõne all EL kaitsealgatuste elluviimine, sealhulgas Euroopa Komisjoni algatus toetada Euroopa kaitsetööstust ja kaitsetööstusettevõtete piiriülest koostööd.

Sven Mikser tutvustas kolleegidele ka välisministeeriumis valminud uut veebilahendust EU Sanctions Map, mis annab ajakohast teavet Euroopa Liidu sanktsioonide kohta ja mis saab avalikult ligipääsetavaks septembri lõpus. Praegu kasutatakse ELis ligi 40 sanktsioonide režiimi, mille on kehtestanud ÜRO Julgeolekunõukogu või EL Nõukogu. Seetõttu on oluline, et avalikkusele oleks selge, millised kohustused kaasnevad sanktsioonidega nii EL era- kui ka avalikule sektorile.

Homme on kõne all välisasjade nõukogu töömeetodid ning koos EL kandidaatriikide välisministritega arutatakse radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi vastast võitlust ning ennetust.

Vahetult Gymnichi järel toimub välisministri kutsel EL ja idapartnerlusriikide välisministrite ühislõuna, kus keskendutakse praktilistele sammudele, kuidas EL ja idapartnerluse riikide koostöös tugevdada vastupanuvõimet EL naabruses, seda eriti julgeolekukoostöö tugevdamise kaudu.