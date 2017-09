Chicago linnapea Rahm Emanuel rääkis ühes Chicago keskkoolis peetud konverentsil, et tema linna immigrantidest noored, kes osalevad DACA programmis ehk nn Unistajate programmis, ei pea muretsema. President Trumpi administratsioon nõuab kongressilt DACA tühistamist. Emmanuel kuulutas Chicago sellest nõudmisest vabaks tsooniks.

„Kõik „unistajad“, nii siin ruumis kui siin linnas. Te olete Chicagos teretulnud. See on teie kodu. Te ei pea millegi pärast muretsema,“ ütles linnapea eilsel pressikonverentsil. Ta jätkas: „Chicago, meie koolid, meie linnaosad, meie linn - mis puudutab president Trumpi sõnu, siis see on edaspidi Trumpi-vaba tsoon.“ Ta rõhutas veel kord, et noortel immigrantidel pole vaja millegi pärast muretseda.

Linnapea Emanuel rääkis ka ülikoolis käimise võimalustest Chicagos, mis on võrreldes ülejäänud Ameerikaga tunduvalt leebematel tingimustel. Ülikoolid on USA-s tasulised ja väga kallid, Chicagos võib hea õppeedukuse korral saada tasuta õppida vähemalt kohalikus rakenduskõrgkooliski.

DACA programmi eesmärk on kaitsta immigrantide lapsi, kes on riiki saabunud alaealistena, riigist välja saatmise eest. Kes soovib programmis osaleda, peab läbima FBI kontrolli ning kahe aasta jooksul tõestama, et on koolis õppinud või tööl käinud, seejärel vaadatakse isiku immigrandistaatus uuesti üle. Programmi kasutab umbes 800 000 noort inimest. Üleeile teatas justiitsminister Jeff Sessions valitsuse kavatsusest programm katkestada.