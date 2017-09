Euroopa Liidu kaitseministrid arutasid täna Tallinnas toimunud mitteametlikul kohtumisel Saheli ja Aafrika Sarve piirkonna julgeolekusse panustamist, kaitsekoostöö arendamist ning kaitsetööstuse suuremat rahastamist.

Kaitseministrid olid üksmeelel, et Sahara-tagune Aafrika on kujunenud vägivaldse äärmusluse ja terrorismi kasvulavaks. Piirkond on Euroopa-suunalise rände lähtepunkt ja transiitkoridor.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et kuigi Aafrika võib olla Eestist geograafiliselt kaugel, on seal toimuva mõju Euroopa julgeolekule otsene. Ministrid tõdesid, et EL peab neile Aafrika piirkondadele andma arenguabi ning korraldama piirkonna stabiliseerimiseks vajadusel ka ühiseid missioone.