„Pange tähele – alles üleeile [5.09] lõi Jüri Ratas nii Eesti kui kogu maailma avalikkusele pildi, et avastatud on turvarisk, mille tõttu on Eestis unikaalsed e-valimised ebaturvalised ja mille tõttu tuleb kaaluda nende ärajätmist. Vaid päev hiljem teatavad aga Riigi Infosüsteemi Ameti tippametnikud, sellesama Jüri Ratase kaudsed alluvad, järgmist: tegu on turvariskiga, mida on väga raske reaalses elus esile kutsuda. Veelgi enam - seda on võimalik kuritarvitada vaid väga spetsiifilistes laboritingimustes,“ kirjutas Pevkur enda Facebooki seinal.