Sel teemal on tehtud uuringuid, selle kohta ilmub aastas vähemalt korra uudis ja sellest räägitakse septembris sageli väga paljudes kodudes – Eesti lapse koolikott on liiga raske. See teema võetakse teadmiseks ja unustatakse siis ära. Ei riiklikul ega kohalikul tasandil ole tänini probleemi lahendamiseks midagi ette võetud.

Lahendus anda igale koolilapsele kaks õpikute komplekti, üks kodus ja üks koolis hoidmiseks, on ju kallis. Seda saavad endale lubada vaid jõukamad koolid.

„Seitse kilo!“ teatas viienda klassi laps neil päevil võidurõõmsalt, olles oma ranitsa kaalule asetanud. Temal on küll õnneks üsna lühike koolitee. Paljudel eakaaslastel aga mitte.

Kui kasvueas poiss peab iga päev kooli ja koju vedama seitsmekilose koti, siis pole mingi ime, kui täiskasvanuks saades on tema selg ja üldse tervis niivõrd kehvas seisus, et ta ei jaksa vedada seljas 40kilost sõjaväevarustust. On aeg, et keegi võtaks peale mõtlemise ka midagi konkreetset ette.