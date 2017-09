Korraldasime katse ja proovisime AS Rõngu Mahla erisuguseid ökomahlu. Millised olid kõige paremad, omapärasemad ja mida võiks proovida?

Rõngu Mahla Külluse hoidistebrändi eripära on käsitsi korjatud metsamarjad, mis on pärit põhjamaisest puhtast loodusest. Metsa, soo ja raba rüpest inimese korjatud marjadesse on laetud ürgse looduse vägi ning inimkäe hoolivus.

Rõngu Mahla ökotoodete valikust võib leida arooniamahla, metsjõhvika mahlajoogi, metsmustika ja metspohla nektari. Kõik maitsvad mahlad on pakendatud mugavatesse 0,33 l klaaspudelitesse.

Väike õpetus, kuidas mahlu kasutada: esmalt loksuta ning seejärel naudi puhta looduse maitset otse pudelist. Säilita mahlu jahedas.

Degusteerijate kommentaarid:

Metsjõhvika mahlajook

- Mõnusalt jõhvika maitsega, sobib ideaalselt janukustutajaks, mina kingiks selle kellelegi jõuludeks.

- Sobiks ka näiteks päkapiku sussi sisse lapsele ebatervisliku kommi või nätsu asemel.

Metsmustika nektar

- Mõnusalt mustika maitsega, võiks olla natukene magusam, siis oleks parema maitsega, mõnusalt mustikane.

- Mulle meeldib, et marjadega pole koonerdatud. Minu lemmik kogu valikust. Pärast degusteerimist ostsin neid mahlu kolm pudelit endale ka koju ja hiljem ka naine kiitis, et nii mõnusad. Ta ise on hullult öko- ja dieedihuviline ja jumal teab mis.

Metspohla nektar

- Mõnusalt pohla maitsega, ei ole õnneks hapu, maitsed on tasakaalus. Mulle meeldib metspohla nektari hapukus, mul on kõrini ülesuhkurdatud veest, mida mahla pähe parseldatakse.

- Külluse mahl on ikka päris teema! Ostan kindlasti veel. See sobiks hästi näiteks nädalavahetusel viinakokteili pealejoogiks – tervislik kokteil. Mul kustutas see ülihästi janu just tänu oma hapukusele.

- Hea puhas maitse, pärast joomist ei ole rasket tunnet, nagu näiteks pärast tavamahlade joomist või limonaade.

- Rõngu on head tööd teinud.

Arooniamahl

- Neist mahladest oli minu lemmik just arooniamahl. Ostaks seda poestki endale ja perele.

- Meeldis selle mahedus. Hapu, lapsepõlvehõnguline.

- Super, et suhkruvaba (vaatasin koostist), sobib ka kaalujälgijatele tervislikuks boost'iks.

- Eriti mõnusa sügisese mekiga, andis kohe sellise mõnusa tervisliku tunde – valmis pärast tööpäeva tegudeks! Meenutas veidi alkovaba veini. Armsad väikesed pudelid.

- Maitse ei meeldi, sest mulle ei maitse aroonia.