„Olin üheksa-aastane, kui ema õpetas mulle kalasaba punumist (Prantsuse pats – toim). Sealt mul see huvi alguse saigi,“ meenutab Maarja. „Kui see sai selgeks, hakkas mul igav. Nii katsetasingi teisi patsipunumisviise. Esimene pea, mis ma kätte sain, oli mu enda oma,“ ütleb ta.

Pärnust pärit Maarja Slugen peab end täiesti tavaliseks inimeseks. Ta on Facebooki lehe Maarja Punupatsid ja samanimelise salongi omanik. „Olen sellest aastast ka erialalt juuksur. Tegelikult olen aga lasteaiaõpetaja ja nelja tütre ema, pigem lihtne inimene, kel on teistsugused hobid,“ naerab Maarja.

Õhtuleht kutsus külla juuksur Maarja Slugeni, kes näitas, kuidas teha väikse vaevaga pähe kaunid ja omapärased punutised. Patsid on alati hea lahendus: juuksed on näo eest ära ja ühtlasi ilusas soengus.

„Kõige tahetumad patsid on cornrow'd (hästi peenikesed patsid – toim), sest nendega saab teha mustreid,“ selgitab Maarja. Kliendid on väga rahul, sest siis ei pea pikalt juustega tegelema ja need ei jää ka ette.

Keerupats – üks pats viie minutiga

KEERUPATS: Keerupats koos roosidega – lihtne, pidulik ja kiire. Kui tahad anda sellele pidulikkust, võid teha alla lokid või panna juuksed krunni. (Tatjana Iljina)

* Keerupatsiks on vaja vaid kaht juukseharu.

* Keera neid ükshaaval ühele poole ja juurde võttes teisele poole. See tähendab seda, et alustad ühe haru keeramist päripäeva ja tõstad siis parempoolse üle vasakpoolse. Selle soengu juures kasutatakse paariarvulist juurdevõtmist, mis tähendab, et üks pool erineb alati teisest.

* Juurdevõtmine käib nii, et keerutad üht haru parempidi ja tõstad üle vasakule ning võtad siis uuele parempoolsele harule salgu juurde.

* Kui soovite patsi lõpetada, keeruta kaks salku lõpuni ja kinnita väikse kummiga.

* Et anda soengule pidulikkust, keeruta patsi lõpp väikseks roosiks ja kinnita juukseklambritega. Hakka kerima patsi lõpust, kuni tekib sulle meeldiv kuju. Kinnita klambreid õmblemistehnikaga: liigu klambriga kordamööda üles-alla, patsi ja pea poole.

* Soovi korral võib ülejäänud juustesse teha näiteks lokke – kõik sõltub fantaasiast ja milline sündmus ees ootab.

Lindiga punupats – viis minutit

LINDIGA PUNUPATS: Lõbus patsike, millele lint annab värvi juurde. (Tatjana Iljina)

* Tee tavaline hobusesaba.

* Vali lint, mille suurus, värv ja materjal sulle meeldivad.

* Kui hobusesaba on valmis, seo lint patsi külge lipsu.

* Jaga juuksed kaheks ja hakka tegema tavalist punupatsi, kus kaks haru on juustest ning üks on lint.

* Et pats saaks lõbusam, tõmba see punudes laiemaks.