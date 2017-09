Chester Benningtoni naine Talinda Bennington jagas südantmurdvat fotot, millel on Linkin Parki laulja koos oma perekonnaga. Kõigi nägudel särab lai naeratus, kuid paar päeva pärast pildi tegemist otsustas mees endalt elu võtta.

Naine pani pildi pealkirjaks: “See on paar päeva enne, kui mu abikaasa endalt elu võttis. Tal olid suitsidiaalsed mõtted, kuid kunagi ei või teada.”

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT