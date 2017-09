Orkaan Irma tegi Kariibi merel mitu saart maatasa ja liigub nüüd Florida poole. Eriti raskelt said kannatada Saint Martini saare Prantsusmaale kuuluv osa ja Barbuda saar. Orkaanituule kiirus ületab puhanguliselt 80 meetrit sekundis.

Saint Martini saare Prantsusmaale kuuluvas osas on hävinud või kahjustatud 95% majadest. Puudub nii joogivesi kui ka elekter. Olukord on sedavõrd hull, et kohale lubas minna Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

„1600 elanikuga Barbuda saar on täielikult purustatud ning järel on ainult rusuhunnikud. Olukord on südantlõhestav. Kogu saar on vee all ja elamiskõlbmatu,“ ütles sealne valitsusjuht Gaston Browne. Orkaanikahjud küünivad kuni 150 miljoni dollarini.