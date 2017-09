Kuna Põhja-Korea propagandistlik ajakirjandus ei anna olulistest ja huvitavatest seikadest riigi elus teada, siis püüavad seda lünka täita naaberriikide – Lõuna-Korea ja Jaapani meediakanalid. Jaapani ajaleht Asahi Shimbun vahendab, et Põhja-Korea palkas Kim Jong-uni (pildil) kaitseks kunagise Nõukogude Liidu julgeolekukomitee endisi agente.

Sel eesmärgil kutsuti riigi pealinna Pyongyangi juba veebruarikuus kümmekond KGB endist töötajat, kes töötasid kunagi KGB terrorismivastases osakonnas, teab Asahi Shimbun. Nende ülesanne olevat Kimi ihukaitsjate väljaõpetamine ja ettevalmistamine USA eriteenistuste võimalikuks rünnakuks puhuks. KGB agendid pidid selgitama, kuidas on võimalik Kimi vastu suunatud terroriakte ära hoida või kui need on juba toimunud, siis kuidas neile reageerida. Kõige rohkem pidavat Põhja-Korea võimud pelgama USA moodsaid lahingudroone Gray Eagle, millega too varustab Lõuna-Koreas paiknevat sõjaväebaasi juba tuleva aasta alguses.

Samuti soovivad Põhja-Korea võimud kasutada Vladimir Putini endisi kolleege selleks, et vastu seista ja ära hoida USA Luure Keskagentuuri (CIA) agendivõrgustiku loomist Põhja-Koreas. Teatavasti lõi CIA juba suve hakul spetsiaalse keskuse, mis töötab Põhja-Koreast pärineva ohu vähendamiseks.