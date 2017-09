Rania Abu El-A. töötab Berliinis Neuköllni linnaosas väikeses moepoes, kus mosleminaiste traditsioonilise riietuse kõrval on müügil ka seksikas pesu. See ei meeldinud aga niqabi kandnud mosleminaisele, kes teatas, et aluspesu ja pearätikud ei sobi islamiusu järgi kokku, vahendab Bild Online.

Niqabi kandnud naine sõimas poemüüja läbi ja lahkus. Mõne aja pärast tuli ta koos kahe saatjaga tagasi ning nad hakkasid poemüüjat juustest tirima ja peksma. Viimasel õnnestus keset rüsinat helistada hädaabinumbril. Ründajad põgenesid enne politseinike saabumist. Algatati uurimine. Ründajaid süüdistatakse kehavigastuse tekitamises usulistel motiividel. Politsei loodab nad üles leida, sest üks nendest kaotas põgenemisel mobiiltelefoni ja kinda.