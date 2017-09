Päikesel kolmapäeval toimunud ülitugeva purske tagajärjel tabas Maad tugev kiirgusvoog, mis mõjutab nii ilma, sidet kui ka inimeste tervist. Venemaa Teaduste Akadeemia Pulkovo observatooriumi juhtiva spetsialisti Georgi Gontšarovi sõnul oli purse viimase 12 aasta tugevaim ning selle tagajärgi on Maal tunda mitme päeva jooksul, vahendab Viies kanal.

Purse oli võrreldav miljardite aatomipommide üheaegse plahvatamisega, kirjutab ajaleht Berliner Morgenpost. Ta lisas, et suure tõenäosusega saab Saksamaal näha virmalisi.

Georgi Gontšorov soovitas lähipäevil vältida rooli taha istumist või lennukiga lendamist. Ta ütles, et Päikesel toimunud purse mõjutab Maad kõige tugevamini reede pärastlõunal ning siis tõuseb järsult oht sattuda liiklusõnnetustesse. Jalakäijadki peaksid olema tähelepanelikud.

Gontšarov ütles, et purske mõjud võivad kesta koguni mitu kuud. Ta ei välistanud võimalust, et oktoobris sajab lund ja detsembris puhkevad roosid õide. Kiirgusvoo tugevnemisega kaasnevad tõenäoliselt magnettormid, mis võivad tehnika rivist välja viia.

Kosmosemeteoroloog Tamitha Skov hoiatas samuti, et purse võib mõjutada lennuliiklust ja rõhutas, et astronautide väljumised rahvusvahelisest kosmosejaamast avakosmosesse on lähipäevadel välistatud.