Eile sai avapaugu Urmas Vaino arutelusaate „Suud puhtaks“ uus hooaeg. Üks saate fänn pani tähele aga midagi väga huvitavat: nimelt, et sõna „tegelikult“ on saanud nii saatejuhi kui ka saatekülaliste lemmiksõnaks, lausa parasiitsõnaks?

Saate fänn pani tähele, et sõna „tegelikult“ kasutatakse saates lausa sidesõnana ning tegi sellest ka video. Tundub, et kõik debateerijad tahavad vastaspoolele ikka selgeks teha, kuidas asjad „tegelikult“ on!

„Mitu korda kõlas ETV saates "Suud puhtaks" 06.09.2017 sõna "tegelikult"? Kas tegemist on sõna devalveerumisega sidesõna tasemele? Video on loodud statistilisest huvist, mitte soovist kedagi solvata või naeruvääristada,“ seisab video allkirjas.

Vaata videot ja loe kokku, mitu korda sõna „tegelikult“ eilses saates kõlas!