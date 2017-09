Mitut lennufirmat USA-s on tabanud süüdistused piletihindade tõstmises piirkondades, kus inimesed läheneva orkaan Irma eest põgeneda tahavad. Lennud Miamist ja Fort Lauderdale'ist on järsku tavalisest kuni viis korda kõrgemad ja rohkemgi veel.

New York Posti videos on näha, kuidas 193-dollarilisest piletist on saanud 1500 taala maksev pilet. Potentsiaalsele ostjale hüppab ette ka teade, mis tuletab meelde, et hinnad võivad sageli muutuda ning soovitab pileti kohe ära osta, et jääda selle hinna juurde. Üks põhja poole, New Jerseysse lennata soovinud naine oli püha viha täis, sest pidi pileti eest maksma lausa 2000 dollarit. American Airlinesi lend Miamist Bostonisse maksab 3000 dollarit.

Tõsi küll, võimalik, et hind sõltub ka sihtkoha populaarsusest. Õhtuleht võttis ette veebilehe Kayak, kus saab lennupiletite hindu võrrelda. Valisime väljalennuks homse päeva ja sihtkohaks tagasihoidliku Detroidi. American Airlinesi lennu hind tuli vaid 182 taala (16.30 seisuga).