Peigmees viis pruudi lennule, et talle õhus eriline abieluettepanek teha. Ärevuses naine unustas mehele suurest õnnest ja jahmatusest isegi jah-sõna öelda.

27-aastane Henry Beriland viis oma kallima augustis õhulennule, mille kestel otsis ta taskust välja sõrmuse, et naisele abieluettepanek teha, kirjutab Mirror.

Videol on näha, et naine on ettepanekust üllatunud ja meeldivalt ärevil. 26-aastane Lesley Harris näis sõrmusest rabatud olevat, mistõttu uurib ta piloodist kallim 25 minutit pärast ettepaneku tegemist, et kas tuleb siis ka jah-sõna ära.

Video!