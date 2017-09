Mis on Laura Põldvere kummaline söömisharjumus? Miks Anu Saagim teatris teistele närvidele käib? Miks Jüri Pootsmannile ei meeldi varbad? Kanal 2 uus erisaade „Minu salajane veidrus“ paljastab täna Eesti staaride kiiksud ja kummalised harjumused.

„Mul on alati olnud selline salakiiks toiduga seoses. Jõulude ajal meeldib mulle, et saab öösel külmkapi juurde minna ja panna taldrikule kartulit, kastet, kapsast, kooki, moosi ja šokolaadi. Segad need kokku ja see on eriti hea,“ avaldab Laura Põldvere tänases erisaates oma ootamatu lemmik-toidu.

Avameelseid paljastusi eriliste veidruste kohta on tänasesse teleõhtusse oodata palju. Näiteks tunnistab Jüri Pootsmann, et ta suisa jälestab varbaid ega mõista inimeste kommet oma varbaid pildistada. Paljud staarid ei salga seejuures, et osad nende veidrustest võivad teistele ka pinnuks silmas olla. Nii selgub näiteks, miks Roald Johannsoniga on keeruline koos elada, millise probleemiga on hädas Ago Anderson ja kui mitu korda kontrollib Signe Lahtein kodunt väljudes võtit. Oma varjatud kiikse avalikustavad täna veel Grete Paia, Robert Rool, Lauri Pedaja, Hetlin Villak, Carmen Pritson-Tamme, Anu Saagim jt.

Uus erisaade „Minu salajane veidrus“ on Kanal 2 ekraanil täna kell 20:00.