Mitu tundi kestab ühe sarja võttepäev? Mida söövad Grete, Kristel, Katariina ja Kertu lõunasöögiks? Milliseid viperusi võib ette tulla? Mitu näitlejat jõuab meigikunstnik ühe tunniga võtteks ette valmistada?

Videoblogija Elvis üllatas sarja „Padjaklubi“ tüdrukuid, ilmudes kuumal suvepäeval koos oma kaameraga võtteplatsile ja just nendele küsimustele käis noormees vastuseid otsimas ning lisaks sellele paljastab ta videos nii mõnegi vihje, mis uuel veel hooajal toimuma hakkab!

„Padjaklubi“ uus hooaeg on pöörane ja suurte seiklustega, sest tüdrukud on sunnitud ökotalus töötama ja maaelu on linnapreilide jaoks paras katsumus. Lisaks paljastavad padjakad ka väikse saladuse, kuidas pika ja väsitava võttepäevaga edukalt hakkama saada.

Kas võttel on kõik ikka nii nagu ette kujutasid?