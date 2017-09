Nii on paljud asendid naisele ebamugavad ja mehel raske talle ligi pääseda. See ongi põhjus, miks paljud paarid eelistavad raseduse kulgedes üha enam suuseksi.

Sageli muutuvad tavapärased sekspoosid raseduse lõpus keerulisemaks, sest kõht on kasvanud suureks, kirjutab The Sun.

Tõsi on aga see, et rasedate immuunsüsteem on nõrgem, mistõttu ohustavad sugulisel teel levivad nakkused neid rohkem. Üks suuremaid hirme on herpes.