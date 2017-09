President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, et arutada NATO kohandumist julgeolekuolukorraga, aga ka alliansi juhtimisstruktuuri arendamist ning NATO ja Euroopa Liidu kaitsekoostöö süvendamist.

„NATO heidutusvõime usaldusväärsuse nurgakiviks on alati olnud võime kohanduda ümberringi toimuvaga ja sellele adekvaatselt reageerida. Pärast Varssavi tippkohtumisel tehtud otsuseid suurendada alliansi kohalolekut Baltikumis ja Poolas on reaalsed sammud astutud väga kiiresti ning NATO kirdenurk on jätkuvalt hästi kaitstud. Küll aga peab NATO lähitulevikus arendama kogu oma sõjalist juhtimisstruktuuri selliselt, et see vastaks muutunud olukorrale ja alliansile lisandunud ülesannetele. Toimiv käsuliin on usutava heidutuse nurgakivi,“ ütles riigipea kohtumisel NATO peasekretäriga.

Kohtumisel arutati ka NATO ja Euroopa Liidu kaitsekoostööd. „Kahe ühenduse koostöö on olulisem kui kunagi varem. Lisaks sõjalise mobiilsuse suurendamisele on see oluline ka terrorismivastase võitluse ja hübriidohtude vastu võitlemise seisukohast. Euroopa Liidu kaitsekoostöö ei ole mingil moel konkurent NATO-le, küll saavad need kaks liini üksteist tugevalt täiendada,“ leidis president Kaljulaid.

Lisaks räägiti kohtumisel ka olukorrast Ukrainas, küberjulgeolekust ning Tapal teenivate liitlasvägede ja Eesti kaitseväe koostööst.