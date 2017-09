„Tallinna vanemate teatrite olukord on enam-vähem normaalne, ma arvan,“ analüüsib teatrifestivali „Draama 2017“ raamatus pealinna teatreid Endla näitleja Märt Avandi. „Mõlema puhul on täielik seisak ammu käes mõistagi, muutus on lähedal ja praeguste juhtide aeg on otsas. “

Elmo Nüganen, kes viibib Moskvas, jääb sama napisõnaliseks kui Pedajas. „See on Märt Avandi arvamus ning ilmselt oskaks tema kõige paremini põhjendada, miks ta niimoodi arvab,“ lausub Nüganen. „See, kas minu aeg on teatris otsas, on ikkagi Linnateatri inimeste, mitte teiste teatrite näitlejate otsustada. Ma rohkem Avandi mõtteid ei kommenteeri.“

Avandi toetab Kalmeti mõtteid

Endla teatri näitleja Avandi sõnavõtt Tallinna teatrite aadressil kõlas vastuseks lavastaja Ivar Põllu küsimusele: „Viimasel ajal põmmutatakse kõvasti Tallinna vanemate teatrite pihta, igaüks võib kivi visata. Mis on Sinu seisukoht?“ Seisukoht, mida Avandi võttis esitada toetab kevadel radikaalse sõnavõtuga maha saanud näitleja Henrik Kalmetit. „Mis puutub „kiviga viskamisse“, siis on see täiesti normaalne asjade jäik,“ arutleb Avandi. „Me võime rääkida serveerimis-ja ajastamisoskusest, aga revolutsiooni tehes pole see esmatähtis. Ning Henrikut tundes ma ei usu mingil juhul, et see, mis ta tegi, oli lihtsalt emotsionaalne purse, Henrik on selleks kaugelt liiga intelligentne. Me ei tohiks siin rääkida üldse väljendist „kiviga viskamine“. Kogu „aktsioon“ polnud lõpuni läbi mõeldud ja seeläbi mitte kuigi tulemuslik, aga – Henrik ei ole arg, ei ole rumal ja väärib raudselt mõistmist, mitte hukkamõistmist.“

Märt Avandi (Teet Malsroos)

Toonase Linnateatri näitleja Kalmeti mõttevaldused oma koduteatri aadressil olid lojaalsusest valgusaastate kaugusel. Kalmet teatas, et Linnateatris peljatakse eksperimenteerida ning sestap puuduvad ka kunstilised ebaõnnestumised. Ka heitis ta koduteatrile ette, et Nüganen võib ju kanda ametinimetust peanäitejuht, aga tegelik peanäitejuht on Diana Leesalu. „Mina ei ütle Elmole „nägemist“ või et ta ei võiks lavastada, kuid kui maailm on muutunud, siis tuleb selle järgi ka reageerida,“ pajatas Kalmet. „Pole vaja öelda, et meil on peanäitejuhi teater ja meie peanäitejuht on Elmo Nüganen. See ei pea paika.“ Kalmeti mõtteavaldused tõid näitlejale kaasa vastuolud peanäitejuhi ning osa kolleegidega, mis viis Kalmeti veel enne hooaja lõppu töölepingu lõpetamiseni.

See pole lahing, kus peaks pooli valima