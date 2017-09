„Meie jääme alati kasutama süsteeme, mille osad on meie mõju alt väljas,“ kommenteeris president Kersti Kaljulaid hiljutist ID-kaardi skandaali, öeldes, et tegelikult peaksime Eestist looma riigi, kuhu just digilahenduste pärast tulla soovitakse.

Rääkides turvariskist ja e-valimiste ära jätmisest tõi Kaljulaid välja, et küsimus on pigem filosoofiline: „Kas me eile olime 300 protsenti kindlad, et arvutusvõimsuste kasvades miski ikka meie digiidentiteeti ei ähvardata? Küsimus on riski tõenäosuses. Elu ongi selline, kus võtame teatud riske,“ rääkis Kaljulaid Vikerraadiole antud intervjuus, lisades, et kõike seda arvesse võttes tuleks otsustada, millised e-teenused on turvalised ja millised mitte, kui nende teenuste pakkumist jätkatakse.

Kaljulaidi hinnangul saab Eesti olla hetkel maailmas esimene – ID-kaartide turvariski avastamine aitab näidata, et ka antud juhul on võimalik teha parandus, mitte minna tagasi. See tähendab, et võimalikult kiiresti tuleks anda välja parandus ja terved sertifikaadid. „Ka need on jälle terved kuni teatud arvutusvõimsuste kasvuni,“ lisas president.