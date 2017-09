Orkaan Irma, mida on nimetatud ka juba Irmageddoniks, muutis Kariibi meres asuva Barbuda saare sisuliselt elamiskõlbmatuks, kirjutas täna BBC. Eluga pääsenud kirjeldavad toimunut kui õudusfilmi.

Ühe kohaliku sõnul lendasid autod üle inimeste peade, prügikastid liikusid vasemale ja paremale.

Irma on hetkel teadaolevalt küsinud juba 9 inimese elu. Üks Barbudal hukkunu oli laps.

Antigua ja Barbuda peaministri sõnul on Barbuda praegu peaaegu vee all ja koduta on jäänud 50% sealsest elanikkonnast. Ehitistest on kahjutusi saanud 95%.