AS Kobras juhataja ja juhtekspert Urmas Uri mainis, et mäe sees toimuvat põlengut illustreerivad foto- ja videomaterjalid ongi eelkõige vajalikud kummutamaks arusaama, et mäega pole vaja midagi ette võtta.

Teadlased, kes panid termokaamera drooni külge lendama, tõestavad nüüd fotode ja videote abil ka uskmatutele, et Kukruse mäe sees on paras palang lahti.

Keskkonnaministeeriumi Kukruse aherainemäe korrastamise projektijuht Raimo Jaaksoo nentis: “Termo­pildis­tamise tulemusel leidis tõestust asjaolu, et kuumenemiskolded katavad tunduvalt suuremat osa mäest, kui seni arvatud, samuti eralduvad gaasid palju suuremalt alalt kui siiani arvatud mõnest lõhest. See omakorda viitab, et mäe korrastamisega tuleb viivitamatult tegeleda, et lõpetada vingugaasi ja teiste tervist kahjustavate gaaside levik elamupiirkondadesse ning ennetada suurema põlengu või suurõnnetuse teket.”