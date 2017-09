Meie keha hingab koos meiega, mistõttu on loomulik, et söödud toit mõjutab kehalõhna. Kõiki taolisi toiduaineid vältida ehk ei õnnestu, aga piirata saab nende tarbimist küll. Vähemasti siis, kui on vaja näiteks uue kaaslasega kohtama või reisile minna.

Bright Side avaldas nimekirja 15 toidust, mis mõjutavad meie kehalõhna. Nimekirja mahtus ära ka alkohol ja tubakas, mis on isegi ilma tarbimata mõnele meist vastumeelne.

Mis võib muuta su kehalõhna ebameeldivaks?