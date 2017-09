Täna hommikul lasti BBC Radio 2-s eetrisse seni kuulmata singel George Michaelilt.

George'i kunagise laulu "Fantasy" remiks, mille autor on legendaarne Ameerika kitarrist ja produtsent Nile Rogers, ajas fännid emotsionaalseks. Mitmed tunnistasid Twitteris, et neile tulid mullu esimesel jõulupühal surnuna leitud George'i häält kuuldes pisarad silma. Teised ütlesid, et nende ihu läks kananahale, vahendab Daily Mail.