Lood polnud sugugi aga nii roosilised, kui selgus tõsiasi, et suurepärane abikaasa armastas lapspornot koguda ja oma abikaasat uimasena vägistada.

28-aastane Catrina Young usukus, et ongi leidnud tõelise armastuse ja ees ootab kirgas tulevik, kirjutab The Sun.

Kolm ühist ja õnnelikku aastat sai ootamatu lõpu, sest kõigest 20 päeva pärast paari pulmi selgus, et ametivõimud kahtlustavad meest lapsporno allalaadimises. Ja peagi läksid asjad veelgi hullemaks...

Mehe arvutist leiti tuhandeid kohutavaid pilte ja videosid. Veelgi õõvastavamaks muutis kogu loo asjaolu, et politsei tuvastas hiljem video, kus mees magavat kaasa Catrinat vägistas.

Kõigest mõned nädalad hiljem tuli politsei naise juurde ja uuris paari sekselu kohta.

Ametnikud uurisid, kas nad mängisid rolimänge, kus naine pidi mängima surnut või magajat ühte ajal.

Catrina kinnitas politseile, et neil oli täiesti normaalne suguelu ja rollimänge nad ei katsetanud. Misjärel avaldati naisele, et tõenäoliselt mees vägistas ka oma abikaasat une ajal.

Christopher ja Catrina kohtusid veebis 2012. aastal ja kuni politsei ilmumiseni oli nende suhe olnud roosiline. Ka isana olla mees olnud ideaalne. Nii aitas ta imikut toita, mähkmeid vahetada ja oli toeks ka vanemate laste kasvatamisel.

Paaril on ka ühine poeg.

"Ma ei suutnud uskuda, et olen abielus sellise koletisega," räägib naine, kellel on ka eelmisest suhtest kolm last.

Kõigi oma süütegude tõttu peab Christopher veetma järgmise 12 aastat vanglas.