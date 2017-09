E.L.L. Kinnisvara käivitas rahvusvahelise kutsutud osalejatega arhitektuurivõistluse, leidmaks arhitektuurne lahendus Olümpia hotelli vastas asuva Juhkentali ärikvartalile.

Võistlusel on kutsutud osalema kaheksa arhitektuuribürood ja võidutöö selgub hiljemalt 2018. aasta jaanuaris. E.L.L. Kinnisvara investeering kvartali arendusse on hinnanguliselt 100 miljonit eurot, ehitusega plaanitakse alustada 2019. aastal ning esimese etapi valmimine on kavandatud 2021. aastasse, teatas E.L.L. Kinnisvara.

"Meie eesmärk on rajada Tallinna kaasaegseim ja kõrgetasemelisim multifunktsionaalne kvartal. Tulenevalt selle paiknemisest linnaehituslikult tähtsas ja hästinähtavas asukohas, arvestades kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud dominantset arendusmahtu ja fakti, et siia kvartalisse kerkib Eesti kõrgeim büroohoone, oleme lõpliku arhitektuurse lahenduse väljatöötamiseks välja kuulutanud rahvusvahelise kutsutud arhitektuurivõistluse," ütles E.L.L. Kinnisvara arendusdirektor ja juhatuse liige Indrek Moorats.

"Võistlusel osalema kutsutud kaheksa arhitektuuribüroo valikul olid peamisteks kriteeriumiteks nende senised silmapaistvad referentsid, mastaapse ja tervikliku kvartali projekteerimise võimekus ning arhitektide mudelprojekteerimise oskus," lisas Moorats.

Võistlusel osalevad Norra arhitektibüroo Spacegroup Company koostöös Eesti ettevõttega Novarc Group, Suurbritannia arhitektibüroo Fletcher Priest Architects koostöös Eesti ettevõttega Arhitekt 11, lisaks Eestist arhitekt Martin Aunin, Arhitektuuribüroo JVR, Alver Arhitektid, Kadarik Tüür Arhitektid, KOKO Arhitektid ja M. Pressi Arhitektuuribüroo.

Arhitektuurivõistluse tingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liidu, Tallinna linnaplaneerimise ameti ja Tallinna transpordiametiga. Võistluse žüriisse kuulub seitse liiget, sealhulgas arendaja ja linna esindajad ning volitatud arhitekt-eksperdid. Žürii tööd toetavad energiatõhususe ekspert, ehituskonstruktor, liiklusekspert ja ehitusmaksumuse hindaja.

Ehitustöödega plaanitakse alustada 2019. aastal ning esimese etapi valmimine on kavandatud 2021. aastasse.

Liivalaia ja Juhkentali tänavate ristumiskohas Olümpia hotelli vastas paiknev multifunktsionaalne Juhkentali kvartal koosneb kokku kolmest hoonest: 30-korruseline ja 16-korruseline ärihoone, üheksakorruseline eluhoone ning neid ühendav parkimismaja.

Kõrgeima hooneosa kõrguseks kavandatakse 111 meetrit, mis teeb sellest Eesti kõrgeima büroohoone ning Oleviste kiriku ja Tornimäe kaksiktornide järel kõrguselt neljanda hoone Eestis. Kvartali kogupind on enam kui 90 000 ruutmeetrit ja sinna tuleb enam kui 40 000 ruutmeetrit esinduslikku büroopinda, 6000 ruutmeetrit kortereid, kaubanduspindu, erinevaid toitlustuskohti, spordiklubi ja parkimismaja.

"Arendame kvartali välja tervikuna ning sobitatuna olemasolevasse linnaruumi – lisaks uutele hoonetele ehitame välja kaks uut juurdepääsuteed ja koostöös kohaliku asumiseltsiga kavandame endise Härjapea jõe sängi avalikult kasutatavat parki ja Kaasani kiriku kõrvale väljaku stiilis haljasala," ütles Juhkentali ärikvartali arenduse projektijuht Rait Riim.

"Oma arendustes lähtume pikaajalisest strateegiast, mis hõlmab nii keskkonnasäästu, energiatõhusust kui kvaliteetset sise- ja väliskeskkonda. Arendatavad hooned on liginullenergiahooned, büroopinnad vastavad A-klassi standardile ning keskkonnasäästlikkuses lähtume rahvusvahelisest BREEAM standardist," lisas Riim.

