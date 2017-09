Harju maavanem andis heakskiidu Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringule, kuna puuduvad asjaolud jätta heakskiit andmata.

Harju maavanema Ülle Rajasalu hinnangul on detailplaneeringu koostamisel lähtutud korrektselt seadustest ning antud piisav võimalus huvitatud osapooltele arvamuse avaldamiseks. Kuivõrd on pädevus nõustuda või mitte nõustuda arhitektide liidu ettepanekuga detailplaneeringu peatamiseks kohalikul omavalitsusel, siis annab maavalitsus detailplaneeringule heakskiidu ning tagastab detailplaneeringu Tallinna linnale edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks, selgub maavanema Ülle Rajasalu kirjast Tallinna linnale.

Tallinna linnahalli täpsem lahendus selgub arhitektuurikonkursi teel, kuhu tuleb kaasata ka detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvamusi esitanud Eesti Arhitektide Liit (EAL).

Eesti arhitektide liit on olnud vastu linnahalli ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kinnitamisele enne, kui on selge linnahalli enda lahendus. "Leiame, et detailplaneeringut ei tohiks kehtestada enne, kui on selgunud linnahalli täpsemad plaanid. Linnahall on antud ala ruumiline dominant ja muutuste käivitaja. Kui planeering fikseeritakse varem kui Linnahalli ruumiline eskiis ja täpsem tegevuskava, võib tekkida hiljem olukord, kus näiteks vajalikku teenindusruumi või lisafunktsioone pole võimalik Linnahalli ümber enam kavandada. Teeme ettepaneku peatada detailplaneering ja kooskõlastada see Linnahalli uue hanke kaudu valitava projekteerijaga," ütles arhitektide liidu president Katrin Koov 24. mai kirjas Harju maavalitsusele ja Tallinna linnaplaneerimise ametile (TLPA).

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

