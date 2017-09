Kolmekordne Oscari-võitja Daniel Day-Lewis, kes teatas juunis näitlejatööst loobumisest, astus pärast hiljutist mootorrattaõnnetust esmakordselt avalikkuse ette.

60aastast superstaari nähti New Yorgis oma kodu lähedal lonkamas ning valust nägu krimpsutamas. Tema käsi oli lahases ning teisel käel paistis kanüül ja haiglakäevõru.

New York Posti allikate kinnitusel jättis Day-Lewis oma kiilaspea ja põdura olekuga nii sandi mulje, et pealtnägijatel tekkis tema pärast mure.

„Temaga on kõik korras ja keegi teine viga ei saanud,“ kinnitab filmindusallikas, kelle sõnul polnud avarii Danieli süü. „Ta oli kaitstud, kiiver oli peas. Aga muidugi on see jama lugu.“

