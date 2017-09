12. augustil abiellus endine riigihalduse minister Arto Aas Neeme külas asuvas Ruhe rannamajas oma kauaaegse elukaaslase Katre Piirojaga. Nüüd on valmis saanud ka imekaunis pulmavideo, mis lubab meil paari elu kauneimasse päeva piiluda.

Paar kihlus mullu kevadel, pulmapidu peeti maha Ruhes, sest see on paari lemmikrestoran. „Seal on lihtsalt imeliselt rahulik ja ilus,“ kommenteeris Arto Kroonikale. Pulm toimus vabas vormis heade sõprade ja pere keskel ilma pulmamängude ja õhtujuhita ning külalisi oli 70 ringis.

Videost on näha, et päeval toimunud tseremoonia ja ilupildistamise ajal ei olnud ilmataat päikese ja soojaga kitsi, kuid õhtuse peo ajal saatis too taevast alla aga välgunooli ja vihma. Pruut kandis Marimo Fashion disaineri Mariliis Soobardi tehtud kleiti ning kannab perekonnanime Piiroja-Aas. Pulmareisile plaanitakse sõita järgmisel kevadel kuhugi kaugemale, sinna, kus kumbki veel käinud pole, vahendas Kroonika.

Vaata imekaunist pulmavideot siit: