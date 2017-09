Endine vormelisõitja Marko Asmer jagab Facebookis kuulutust, milles annab teada, et on müüki pannud kaks autot. Muide, üks neist on seesama Mercedes, millega mees juulikuus Viimsis purjuspäi avarii tegi.

„Käes on jälle aeg, kus pillid on minu jaoks aja vapralt ja vastupidavalt ära teeninud ja aeg millekski uueks. Mõlemad on olnud alati kasitud, siledad ja õigeaegselt esindustes hooldatud. (erinevalt omanikust),“ kirjutab Asmer Facebookis.

Müügis on kaks sõiduvahendit – valge nelikveoline automaatkäigukastiga Mercedes Benz ning valge nelikveoline automaatkäigukastiga Toyota Land Cruiser. Esimese eest küsib Asmer 39 900 eurot, teise eest aga 57 500 eurot.

Muide, valge Mercedes on seesama, millega Asmer 14. juulil purjuspäi avarii tegi. Nimelt sõitis mees Viimsi Delice toidupoe parklas otsa seal seisnud Toyotale. Seepeale parkis tähelepanelik kodanik Asmeri kinni ja helistas politseisse. Politsei tabas Asmeri autoroolist, tuvastas mehel joobe ja toimetas ta jaoskonda. “Juhtus midagi kahetsusväärset ja ma sügavalt kahetsen seda,” tunnistas Asmer Eesti Ekspressile.