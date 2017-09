Esmaspäeval eetris olnud kõmuline „Kuuuurija“ tekitas kohati rohkem küsimusi, kui üks lühike telesaade loetud minutitega vastata jõuab. Pedofiiliakahtluse alla pandud õpetaja Urmase koju tunginud ajakirjanik ühes väidetava ohvriga sobras ju koolipapa arvutis, kus oli nähtav seksuaalse alatooniga foto- ja ka videomaterjal. Kohale tuli ka politsei, kes antud olukorras suurt midagi teha ei saanud. Miks nii?

Ajakirjanik Katrin Lust kirjeldab pärast „Kuuuurija“ filmimist Urmase korteris toimunud sündmusi sotsiaalmeedias: „Lõpuks kutsusime politsei, kes teatas mulle, et ma olin rikkunud oma saate ja filmimisega põhjaliku uurimise, sest mehe kohta oli väärkoheldud poistelt juba kaebusi politseisse tulnud.“ Tõepoolest – saates oli näha, et Urmase arvutis oli rohkelt kompromiteerivat materjali, mis oleks võinud ka politseinikes kahtlust äratada. Urmast aga politsei ei vahistanud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava märgib, et püstitatud küsimusele ei ole võimalik ammendavalt vastata, sest iga olukord on unikaalne. Ta lisab, et ka antud juhtumi puhul ei olnud politseinikele avanenud vaatepilt päris see, mida on kirjeldatud saates.